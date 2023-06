Povinná vojna v Německu? Nemáme síly, čas ani peníze, říká tamní ministr

„Povinná vojenská služba by nepomohla být dostatečně rychle, zejména protože by vázala síly, čas a peníze, které v tuto chvíli nemáme,“ řekl o víkendu podle webu týdeníku Der Stern na Dni bundeswehru v dolnosaském Bückeburgu.

Pistorius poukázal na to, že chce v budoucnu nabídnout více možností, jak krátce okusit bundeswehr.

„Mladí muži a ženy by se mohli stáží po určitou dobu podílet na každodenním životě vojáků a poznat jejich postupy. Tímto způsobem bychom mohli v mladých lidech vzbudit zájem o vstup do armády,“ upřesnil

Pistorius považuje za hodné diskuse i další modely dobrovolného náboru. Patří k nim podle něj i přijímání občanů Evropské unie do německé armády, jak to už svým ozbrojeným silám umožňují Francie a Španělsko.

Pistorius nevylučuje ani přijímání dětí narozených v Německu migrantům bez německého pasu. „V zásadě je pro mě myslitelné i to, že by někdo bez německého pasu mohl vstoupit do bundeswehru,“ podotkl.