Portugalsko bičované bouřemi zvolilo prezidentem středolevého kandidáta Segura

Článek
„Přestože se počasí v noci ze soboty na neděli zlepšilo, nejméně 14 nejvíce postižených volebních obvodů odložilo hlasování pro téměř 32 tisíc lidí o jeden týden. Bouře si vyžádaly nejméně pět obětí, způsobily záplavy a škody odhadem čtyři miliardy eur. Venturova výzva k odložení celého hlasování však byla zamítnuta,“ napsala AFP.
Portugalský establishment a analytici přitom pozorně sledují Venturovo konečné skóre, aby zjistili, zda jeho podpora stagnuje, nebo získává hlasy dalších lidí, řekl podle agentury politolog João Cancela z lisabonské univerzity (Universidade NOVA de Lisboa).
Venturova strana Chega se loni v květnu po parlamentních volbách stala druhou nejsilnější stranou v zákonodárném sboru a za pouhých šest let od svého založení v roce 2019 dosáhla podle deníku El País nejrychlejšího volebního růstu v demokratické historii země.
Socialistický bývalý vicepremiér Seguro se podle agentury Reuters prezentuje jako kandidát moderní a umírněné levice, jenž může bránit demokratické hodnoty před vzestupem krajně pravicového populismu a aktivně zprostředkovávat jednání, aby se předcházelo politickým krizím.
Prezidentská funkce je v Portugalsku převážně ceremoniální, hlava státu však disponuje některými klíčovými pravomocemi, včetně možnosti rozpustit parlament, vyhlásit předčasné volby či vetovat zákony, byť parlament může prezidentské zablokování norem přehlasovat. Současný konzervativní prezident Marcelo Rebelo de Sousa zastává úřad od roku 2016 a ústava mu neumožňuje ucházet se o třetí funkční období po sobě.