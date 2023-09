Polský skandál s vízy bobtná. Tajemník ministerstva se pokusil o sebevraždu

„Máme co do činění s největší aférou v Polsku ve 21. století. (…) Nemine den, aby média nepřinesla další nová zjištění.“ Těmito slovy zhodnotil podle serveru WP Donald Tusk, šéf opoziční Občanské platformy (PO), bobtnající aféru kolem udělování podezřele velkého množství polských pracovních víz, které měla provázet masivní korupce.

Podle listu Rzeczpospolita jen za rok 2020 vydalo Polsko přes 600 tisíc pracovních víz (v celé Evropské unii to bylo v roce 2020 2,2 milionu), v roce 2021 pak 790 tisíc víz.

Vedle podezření na úplatky při přidělování víz prý také neexistovala žádná kontrola nad tím, zda úspěšní „pracovníci“ po příjezdu do země skutečně pracovali. A uvádí příklad firmy, která zaregistrovala 1647 pracovníků z mimoevropských zemí, ve skutečnosti však v ní nezačal pracovat ani jediný.

Pro vládnoucí konzervativní stranu Právo a spravedlnost (PiS) je situace mrzutá zejména proto, že PiS se veřejně staví do pozice obránce Polska proti ilegální imigraci, zejména co se týká lidí z jiných kulturních oblastí. Většina „pracovníků“, kteří v uplynulých letech polská víza získali, však podle všeho byli muslimové.

Tusk také připomněl nedávnou situaci na bělorusko-polské hranici, kdy polská pohraniční stráž na pokyn vlády tvrdě bránila migrantům v průniku do Polska včetně metod, které mnohé nezávislé organizace označovaly za nehumánní. „Vypadalo to tam jako válka gangů. (…) Přitom nešlo o nic jiného, než že ti lidé zaplatili špatnému koni. Kdyby dali úplatek na správném místě, mohli se do Polska dostat komfortně a bezpečně,“ řekl Tusk.