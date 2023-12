Pokus číslo dvě. Londýn má novou smlouvu o deportaci nelegálních migrantů do Rwandy

Dohoda o deportacích se týká těch žadatelů o azyl, kteří se do Spojeného království dostanou nelegální cestou přes Lamanšský průliv. Britský ministr vnitra James Cleverly smlouvu se šéfem rwandské diplomacie Vincentem Birutou podepsal v Kigali necelé tři týdny poté, co britský nejvyšší soud označil předchozí plán londýnské vlády na deportaci migrantů do Rwandy za nezákonný, protože nezajišťoval bezpečnost deportovaných osob.

„Pokud tyto problémy nebudeme řešit, zvítězí pašeráci lidí, obchodníci s otroky, kriminální gangy a extrémní hlasy, které vždy zneužívají lidské těžkosti a bídu,“ řekl Cleverly na tiskové konferenci po Birutově boku. Rwandský ministr zahraničí uvedl, že obě země „dělají správnou věc“ a že jejich kroky pomáhají při řešení světové migrace. Je podle něj „neužitečné“, když lidé nabízejí jen kritiku namísto řešení takových problémů.

První letadlo s neúspěšnými žadateli o azyl mělo ze Spojeného království do Rwandy původně odletět už loni v červnu. Jeho start však zastavilo rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, a to ve chvíli, kdy už stroj čekal na ranveji. Britské vlády včetně té současné v čele s Rishim Sunakem od té doby u soudů usilovaly o to, aby opatření mohly realizovat. Především u pravicové části vládní Konzervativní strany měl plán značnou podporu.

Plán na deportace odmítnutých azylantů do Rwandy je nezákonný, rozhodl britský soud

Letos v listopadu nejvyšší soud v Londýně definitivně a jednomyslně rozhodl, že plán na deportace do Rwandy není v souladu se zákonem. Předseda soudu Robert Reed uvedl, že „vláda jednala v dobré víře“, existovaly však podle něj důvodné obavy ohledně zacházení s žadateli o azyl ve Rwandě. Migrantům podle něj reálně hrozilo, že africká země nedokáže jejich žádosti o azyl řádně zpracovat a že je vykáže do zemí jejich původu i v případě, že by to pro ně bylo nebezpečné. To by znamenalo porušení mezinárodních principů azylové ochrany.

Nový úřad ve Rwandě

Nová smlouva podle Cleverlyho obsahuje mechanismy, které budou bránit vypovězení migrantů do země jejich původu. Na deportace a dodržování smlouvy by měla dohlížet nezávislá pozorovací komise a přímo ve Rwandě vznikne nový úřad, který posílí tamní azylový systém.

Na dotaz ohledně částky, kterou Spojené království Rwandě vyplatilo, Cleverly odpověděl, že žádná částka nebyla na stole. „Financování týkající se této smlouvy pokrývá pouze výdaje, které by Rwanda mohla mít (v souvislosti s přijímáním azylantů). Rwanda o žádné peníze nepožádala ani jsme žádné nenabídli,“ dodal britský ministr