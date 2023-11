Pokud bude Pellegrini prezidentem, Fico bude chtít pohltit jeho stranu

Vydrželo to až do roku 2020, kdy Směr opustilo několik poslanců v čele s Pellegrinim a založilo Hlas. Po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, po masových protestech a prohraných parlamentních volbách byl Směr v krizi a dlouho to vypadalo, že Pellegrinimu se odchod ze Směru vyplatil. Hlas měl dlouhodobě nejvyšší preference.