Po pěti letech od vraždy uctí Kuciaka film, kniha i shromáždění

Na Slovensku si vraždu novináře připomínají vydáním knihy, která obsahuje Kuciakovy texty z let 2015 až 2018. Křtu knihy se v pondělí v Bratislavě zúčastnili také rodiče zavražděného novináře. „Jsem moc rád, že Jankovy texty byly vydány knižně. Lidé budou mít přehled, co dělal a snad pochopí, o co šlo,“ řekl Novinkám Jozef Kuciak. Rodiče očekávají, že rozsudek s Marianem Kočnerem, který si měl vraždu objednat, padne 24. dubna.