Po vraždách se veřejnost probudila z letargie a vynutila si na náměstích i ve volbách zásadní politické změny. S obviněním z korupce a dalších trestných činů nebo rovnou ve vazbě a pak před soudem skončily desítky dosud nedotknutelných lidí. Ale po pěti letech zbyly rozpaky a otázka: jaký to vlastně všechno mělo smysl?

Trojnásobný premiér Fico musel odstoupit 15. března 2018, ve funkci ho vystřídal stranický kolega Peter Pellegrini. Když podával Fico demisi do rukou prezidenta Andreje Kisky, ušklíbl se a pronesl: „Pane prezidente, ty buď klidný, já nikam neodcházím.“ Tehdy to znělo jako nesmyslná výhrůžka. Dnes je Ficův Směr druhou nejsilnější stranou a návrat do vlády po zářijových volbách rozhodně nelze vyloučit.