PiS v Polsku hraje o čas, vzdát se moci neplánuje

V to doufá i opoziční liberální Občanská koalice (KO), která volby opět prohrála, ale s Třetí cestou a s Levicí, s nimiž se předběžně dohodla na vládní koalici, dá dohromady 248 křesel, tedy pohodlnou většinu.

Matematika je jasná: 248 mandátů je více než 194. Dosud vládnoucí PiS však tvrdí, že jedná s agrární Polskou lidovou stranou (PSL), která představuje polovinu Třetí cesty o vytvoření koalice. Lidovci i jejich lídr Wladyslaw Kosiniak-Kamysz říkají, že to není pravda, ať se PiS neztrapňuje.

Za této situace pozval prezident Andrzej Duda, který pochází z PiS, lídry stran, které se dostaly do parlamentu, na konzultace o vytvoření nové vlády.

„Jestliže pověří složením vlády představitele PiS, tak budeme mít co do činění s politickou maškarádou,“ uvedl ve středu v komentáři deník Rzeczpospolita. Dále píše, že Duda není oblíbencem opozice a ví, že jím nikdy nebude. Také prezident lídra opozice Donalda Tuska vysloveně nesnáší. Nedávno uvedl, že je to člověk, kterému nevěří.