Pellegrini tlačí na pilu, Ficovi si řekl o post premiéra

Podle Denníku N se Fico s Pellegrinim ve čtvrtek sešel podruhé od voleb a hovořil s ním o tom, za jakých podmínek spolu sestaví vládu. „V zákulisí se mluví o tom, že rozhovory dospěly do bodu, kdy si Pellegrini pro sebe řekl o post premiéra - a má i ´maximalistické´ požadavky na ministerstva,“ uvedl deník.

Agentura SITA ve čtvrtek večer uvedla, že podle několika nejmenovaných zdrojů se už představitelé Směru, Hlasu a Slovenské národní strany (SNS) domluvili na vytvoření nové vládní koalice, ale oficiálně to zatím nikdo nepotvrdil.

Koalice by měla ve 150členném parlamentu většinu 79 poslanců. Podle Denníku N není zatím výsledek jednání stále úplně jasný, existuje prý řada faktorů, které vyjednávání komplikují.

Ve straně Hlas jsou určité obavy z toho, že by ve vládě byly dvě strany, které se prezentují jako sociálnědemokratické a Fico by mohl postupně Hlas pohltit. Někteří politici Hlasu říkají, že body u voličů za sociální opatření vlády by bral ten silnější.