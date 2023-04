Pavel podporuje dvě sazby DPH

Prezident Petr Pavel má za to, že Česká republika by měla mít dvě sazby daně z přidané hodnoty (DPH). Daňový systém by tak byl přehlednější a méně náchylný pro daňové úniky. U zvažovaných změn, jejichž pracovní návrh unikl do médií, očekává zohlednění dopadů na občany s nejnižšími příjmy.

Foto: Milan Malíček, Právo Prezident Petr Pavel