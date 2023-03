Papež s ukřižovanou panenkou. Časopis v Polsku stáhli z pošt a pump Orlenu

• Aktualizováno

· Ruská stíhačka Suchoj SU-27 v úterý při incidentu nad Černým mořem zasáhla vrtuli amerického bezpilotního letounu MQ-9 Reaper, uvedla americká armáda. Z její tiskové zprávy vyplývá, že ruský stroj do amerického vrazil. Dron se zřítil do moře poté, co jej... Celý článek