Český prezident chce zavřít Rusy do koncentráků. Ruská média si Pavlova slova vyložila po svém

Co prezident Pavel skutečně řekl? „Všichni Rusové žijící na Západě by měli být sledováni mnohem víc než v minulosti, protože jsou to občané země, která vede agresivní válku, “ uvedl Pavel v rozhovoru. Na otázku, jak by takový dohled měl vypadat, pak upřesnil: „Měli by být pod dohledem bezpečnostních služeb.“