Nejkatastrofálnější smolařka mezi politiky: Kdo chce vše, nemá nic

Britská expremiérka Lizz Trussová, která setrvala v úřadu pouhých 45 dní, se stala nejkatastrofálnější smolařkou mezi politiky od druhé světové války. Její životopis Out of the Blue (Zčistajasna) vydalo loni v říjnu nakladatelství Harper Collins s podtitulem Zasvěcený příběh neočekávaného vzestupu a rychlého pádu Lizz Trussové. Autoři jsou Harry Cole, politický editor listu The Sun, a James Heale z týdeníku The Spectator.

Foto: Hannah Mckay, Reuters Liz Trussová