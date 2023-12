Nechcete narukovat? Už nejste občané, zazněl v ruském Čeljabinsku přelomový rozsudek

Soud v ruském Čeljabinsku poprvé rozhodl o odebrání ruského občanství dvěma bývalým migrantům, kteří se pokusili vyhnout odvodu do armády. Jde o dva muže ve věku 21 a 24 let, kteří se do Ruska přistěhovali „z jednoho ze sousedních států“. O případu informuje list Kommersant.

Foto: Profimedia.cz Migranti ze Střední Asie pracující na jednom z moskevských trhů, archivní snímek