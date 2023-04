Navalnému ve vězení možná podávají jed, upozorňuje jeho spolupracovnice

Šestačtyřicetiletý opoziční předák se v roce 2020 několik měsíců zotavoval v Německu z otravy, kterou podle západních laboratoří způsobila bojová látka ze skupiny novičok. Ze zosnování otravy obvinil Kreml, ten to ale odmítá a popírá i to, že by byl Navalnyj vůbec terčem podobného útoku.