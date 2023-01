NATO musí dodat těžké zbraně na Ukrajinu, hrozí ruská ofenzíva, varuje Stoltenberg

„Jestli chceme najít řešení, ve kterém Ukrajina přežije jako samostatná a svobodná země, musíme jednat teď. Více těžké techniky pro Ukrajinu je naprosto nutné. Proto vítám každé oznámení o jakýchkoli dodávkách hlavních bojových tanků na Ukrajinu,“ vysvětlil generální tajemník aliance, co je nutné dělat.

„Neexistují žádné známky toho, že by Putin změnil svůj cíl ovládnout Ukrajinu. Nic nenasvědčuje tomu, že se připravuje na mír. Je připraven obětovat desítky tisíc ruských vojáků v této naprosto zbytečné válce,“ zdůvodnil Stoltenberg. K Putinově postupu dodal: „Zmobilizoval 200 tisíc vojáků a plánuje mobilizovat ještě více. Aktivně pracuje na tom, aby získal další zbraně od jiných autoritářských států, jako jsou Írán a Severní Korea.“

Stoltenberg přiznal, že neví, kdy tato válka skončí: „Pokud chcete zítra mír, musíte dnes podpořit Ukrajinu. Zní to divně, ale cesta k míru vede přes dodávky zbraní.“

Generální tajemník se ale neobává, že by Rusko nasadilo jaderné zbraně. „Velmi pečlivě sledujeme, co dělá Rusko a zatím jsme nezaznamenali žádné změny u ruských jaderných sil.“ Ruské strašení jadernými zbraněmi však odsoudil: „Ruská jaderné rétorika je úplně nezodpovědná. Je nebezpečná. Rusko musí vědět, že jadernou válku nelze nikdy vyhrát a proto by nikdy neměla být rozpoutána.“