Na Slovensku se strhla další bitka na volebním mítinku

Předseda OĽANO na sociální síti tvrdí, že neznámý muž plivnul šestadvacetiletému Holkovičovi do tváře. „Nenávist, kterou tu tři roky Fico, Kaliňák, fašisté a spol. burcovali v lidech nás přerostla. Mnozí lidé už zcela ztratili zábrany,“ uvedl Matovič na sociální síti.

Matovič v neděli oznámil, že Holkovič odstupuje z kandidátky OĽANO. „Pokud by tak neučinil sám, stáhli bychom ho z kandidátky my,“ dodal Matovič. Holkovič byl na 44. místě kandidátky OĽANO a podle slovenských médií je juniorský mistr světa v kickboxu.

View this post on Instagram

„Jdi do pr*ele, mafiáne Kaliňáku,“ řval na něj Matovič a kopl Kaliňáka do hrudi. Kandidát Směru Glück poté dvakrát udeřil Matoviče do tváře. Pak zasáhli policisté a členy Směru od automobilu odtlačili. Glück kandiduje za Směr z 53. místa kandidátky a ani po útoku na Matoviče z kandidátky neodstoupil.