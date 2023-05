Moskva vydala zatykač na amerického senátora kvůli výroku o„zabíjení Rusů“. Ten byl ale sestříhaný

„Byly doby, kdy jsme v Americe takto bojovali do posledního člověka, buď budeme svobodní, nebo zemřeme,“ uvedl senátor. „Teď jste svobodní,“ odpověděl Zelenskyj při setkání. „A my budeme.“ Na to Graham řekl: „A Rusové umírají.“ Zelenskyj pak dodal: „Ano, ale oni přišli na naše území. My na jejich území nebojujeme.“