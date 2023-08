Maďar Edroganovi v Budapešti ukázal prostředníčky, ochranka se s ním nemazlila

Čtyři lidé v civilu pak Bána chytili a on cítil, jak se ho snaží svalit na zem, přičemž ho drželi za rozkrok. „Svalili ho na zem a zaklekli, ale nekopali do něj,“ píše Magyar Narancs. Na místo tehdy přispěchali maďarští policisté. Jeden z nich se podle Bána zeptal do vysílačky: „Ti ho zabijí, kudy ho máme zachránit?“ uvedl Bán. Maďarští policisté jej pak pustili, když byl v bezpečné vzdálenosti od hotelu.