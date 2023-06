Irsko přehodnocuje neutralitu. Kvůli podezřelému chování ruských lodí v okolí

„Ukrajina všechno změnila, lidi se probudili a pochopili, že před Rusy nás nemusí ochránit ani poloha někde na samé periferii Evropy. Moskva nám neustále skrytě vyhrožuje, podniká kybernetické útoky. To ale neznamená, že zítra vstoupíme do NATO, to vůbec není na pořadu dne.“