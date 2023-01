Finlandizace právě odešla do dějin

Na prezidenta Paasikiviho pak navazoval Urho Kaleva Kekkonen (UKK), a to v letech 1956–1982. Pod jeho vedením se Finsko stalo upřednostňovaným dodavatelem spotřebního zboží do SSSR, díky čemuž nesmírně zbohatlo. Ještě důležitější bylo, že rozvíjelo a stupňovalo velkou iniciativu při uvolňování mezinárodního napětí.

Vstup do NATO je definitivním koncem „finlandizace“ a je to vlastně i druhý pohřeb dvou velkých prezidentů země tisíců jezer. Je to konec jemné síly, dnes už se přemýšlí o tom, dokdy zbrojní výdaje této země dosáhnou hodnoty dvou procent HDP, jak se finská armáda zapojí do obranné strategie NATO, hlavně pak v tzv. nordicko-balticko-severské oblasti. A dokonce se zvažuje otázka, jak by se mohly finské letouny F-35 upravit tak, aby mohly nést taktické jaderné zbraně. Řečeno slovy slovenské zpěvačky Jany Kirchner: Nič už nie je také, aké bolo predtým.