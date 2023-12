Když návštěvníci Irska překračují hranice města nebo vstupují do hospody, často vidí nápis „Céad míle fáilte “. Tato irská gaelská fráze znamená „Tisíckrát vítejte“. Kultura vítání je součástí irské identity. Zatímco jiné evropské země se přely o regulaci migrace, Irsko dlouho přistupovalo k přistěhovalcům s otevřenou náručí, napsal list Die Welt .

Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Irsko do června 2023 přijalo přibližně 86 600 Ukrajinců. V přepočtu na počet obyvatel je to více než v kterékoli jiné zemi západní Evropy - 17 Ukrajinců na tisíc obyvatel z 5,2 milionu občanů. Pro srovnání, v Německu byl tento poměr 13 na tisíc obyvatel. Více lidí však přichází i z jiných zemí; v na jaře byla celková imigrace nejvyšší za posledních 17 let.