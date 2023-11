Interrupce přispěly k vítězství polské opozice ve volbách. V koaliční smlouvě ale nejsou

Opoziční strany spolu souhlasí jenom v tom, že by se měl změnit v současné době platný status quo. Jednotnou představu jak však nemají, uvádí Oko press .

Proti tomu, aby byla otázka potratů součástí koaliční smlouvy, se stavěla hlavně koalice Třetí cesta tvořená Polskou lidovou stranou (PSL) a Polskem 250. Její předseda, lídr strany Polsko 2050 a nově zvolený maršálek polského Sejmu Szymon Holownia se už dříve vyslovil pro návrat k tak zvanému potratovému kompromisu. Ten platil od roku 1993 až do roku 2020, kdy jej zpochybnil Ústavní soud.

Místo, aby byla potratová politika součástí koaliční smlouvy, navrhl Holownia, že by o ní mohli Poláci rozhodnout v referendu.

S úplnou legalizací interrupcí by nesouhlasil ani šéf koaličních lidovců Władysław Kosiniak-Kamysz. Podle něj by otázky týkající se světonázoru rozhodně neměly být součástí koaliční smlouvy. Připustil ale, že by byl pro znovuzavedení volného prodeje potratových pilulek. Ty jsou v současnosti v Polsku dostupné pouze na recept.