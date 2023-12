Hop nebo trop: Ukrajinský voják popsal, jak si v obklíčení zachránil život

„Nemůžu věřit tomu, že jsem v nemocnici. V suchu, v teple, a nikdo po mně nestřílí.“ Tak shrnul ukrajinský voják Serhij v rozhovoru pro americkou televizi CNN své pocity poté, co se mu dlouhých dnech neustálého ohrožení života podařilo jako poslednímu ze své skupiny dostat z ruského obležení na frontě u Bachmutu.

„Nějaké zranění jsme měli všichni. Kamarád, který byl v těžkém šoku, po mně chtěl, abychom ukrátili jeho utrpení a raději jej zastřelili,“ líčí situaci v ukrajinském zákopu, která u jeho jednotky nastala poté, co Rusové na konci října přešli do ofenzivy. Nepřátelské ostřelování podle Serhije bylo prakticky neustálé.

Na pozici zbyl sám - evakuační jednotky ukrajinské armády braly do bezpečí přednostně vojáky, kteří měli horší zranění. A čekal na zázrak. „Trvalo to nekonečné dny. Naše drony mi sice dokázaly shodit nejnutnější zásoby, abych přežil, ale problémem byla voda. Byl jsem šťastný za každou kapku,“ líčí Serhij.

„Nakonec mi velitel řekl: ‚Je to hop nebo trop. Zkus se proplížit, jiná šance není.‘ Tak jsem do toho šel, ale nevěřil jsem, že přežiju. Všude kolem miny a jiné nástrahy. A nakonec se to zázrakem povedlo,“ líčí Serhij.