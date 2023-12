Francie zpřísnila pravidla pro imigranty, omezí sociální dávky

Francouzská vláda návrh původně prezentovala jako zákon „cukru a biče“, který migrantům působícím v sektorech s nedostatkem pracovní síly usnadní legalizaci pobytu, a naopak usnadní vyhošťování těch, kteří do Francie přijdou nelegálně. Aby získala podporu, musela vláda svolit k prodloužení doby, po kterou mohou migranti žádat o sociální výhody, a to na několik let pobytu ve Francii.