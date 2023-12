Čtyři pětiny Němců nespokojeny se Scholzovou vládou

S vládou takzvané semaforové koalice je podle průzkumu spokojeno jen 17 procent dotázaných. Spokojenost oproti listopadu klesla i se samotným šéfem vlády. Pouze 20 procent lidí v Německu je s jeho prací spokojeno, což je o osm procentních bodů méně než před měsícem. Podle ARD je to nejhorší výsledek pro spolkového kancléře nebo kancléřku od začátku průzkumů Deutschlandtrend v roce 1997.

V průzkumu si dobře nevedla ani kancléřova Sociálnědemokratická strana Německa (SPD), které vyjádřilo podporu 14 procent dotázaných, což znamená dvouprocentní meziměsíční pokles. Další koaliční stranu, Zelené, by nyní volilo 15 procent občanů a liberální FDP by se se čtyřmi procenty těsně nedostala do Spolkového sněmu.