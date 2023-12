První hlasy v Německu: prodejme část zlatých rezerv

„Naše země vlastní 3358 tun zlata ve Frankfurtu nad Mohanem, Londýně a New Yorku. Pro lepší představu: to je téměř 270 tisíc prutů, z nichž každý váží přibližně 12,5 kilogramu. Více zlata než my drží pouze USA - naše rezervy přitom vznikaly od 50. let 20. století. Současná hodnota: přibližně 200 miliard eur (4,784 bilionu korun),“ připomněl list Bild.