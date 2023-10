„Je to začarovaný kruh, každé řešení je asi špatné.“ Češi v Bruselu se bojí

Tak už je to tady zase, dalo se to čekat. Myslela jsem, že jim to bude trvat trochu déle, ale pospíšili si. V pondělí ve 21:46 nám přišla SMS zpráva o teroristickém útoku a varování, abychom nevycházeli na ulici, zůstali uvnitř a zůstali ostražití. Další zprávy přicházely ještě i po půlnoci, řekla Vero, Češka žijící v Bruselu, o pondělním večeru v Bruselu.

Kamera zachytila střelce v Bruselu při jeho vražedném taženíVideo: Reuters

Článek (od naší zvláštní zpravodajky) Ještě před půlnocí ona i další zaměstnanci evropských institucí dostali zprávu, že v úterý zůstanou kvůli hrozbě teroristického útoku zavřeny evropské školy i většina kanceláří. „Hned v úterý ráno jsem to musela dceři vysvětlit. Hned chtěla vidět toho teroristu a zajímala se hlavně, odkud je, zda má rodinu a děti. Je těžké pro děti pochopit, že otec dítěte jde a zabíjí jiné lidi,“ doplnila čtyřicetiletá Vero, která žije v Bruselu už 15 let a její dcera chodí do české třídy v evropské škole. Stejně tak zůstaly doma i tři děti Martina K. „Už jsme si na to celkem zvykli. Děti už mají online i tělocvik, což je celkem zábavné to doma pozorovat,“ říká Martin. Po střelbě v centru Bruselu zemřeli dva lidé, útočník vykřikoval islamistická hesla Zavřeny zůstaly nejen české třídy, ale i celá evropská škola a všechny školy vlámské. Otevřené zůstaly školy frankofonní. „Jsou zde tyto tři druhy škol a každý druh má jiné vedení. Je to zvláštní systém. I školní prázdniny mají jinak,“ říká Dalibor Vojta, který v Bruselu pracuje pro Evropskou komisi jako právník. Jeho osmiletá dcera hrozby terorismu a zavření školy nese hůře. „Děti se ptají, dcera má strach, bojí se hlavně o všechny lidi, co zná, je citlivá, a tak to na ni nepůsobí dobře,“ říká otec dvou dětí. Po střelbě v centru Bruselu zemřeli dva švédští fanoušciVideo: AP Jeho manželka od roku 2016 dokonce přestala ze strachu jezdit metrem. V březnu 2016 došlo v Bruselu ke třem sebevražedným explozím, při nichž bylo zabito 34 lidí a 340 bylo zraněno. Dva atentátníci se odpálili na bruselském letišti a další pak v metru ve stanici Malbeek, která je jednu stanici od evropských institucí. Pachatelé se hlásili k teroristické organizaci Islámský stát. Všichni byli arabského původu. V roce 2014 pak terorista zastřelil čtyři lidi v židovském muzeu v Bruselu. Byl též arabského původu a bojoval s radikálními islamistickými organizacemi v Sýrii. Od atentátů se život Čechů proměnil Od těchto velkých útoků se život mnoha Čechů žijících v Bruselu proměnil. „Někteří odsud odešli úplně. My, kdo jsme zůstali, jsme nyní napojení na informační systém evropských institucí, a jsme tak rychle informováni o všech hrozbách. Musím říci, že ten systém opravdu funguje a je už hodně propracovaný. Chodí nám SMS i maily, v jakoukoliv noční či denní dobu,“ říká Vojta. Podle něj se zaměstnavatelé připravili i na dlouhodobější hrozby. „Máme pracovní systémy v laptopech, které si vozíme domů. Jsme tak neustále připraveni pracovat z domu, stejně jako dnes, kdy nám to doporučili. Zůstali jsme tak doma celá rodina. Paní na hlídání nedojela, protože se prý bojí jet metrem,“ doplnil Vojta. Terorista z Bruselu zastřelen. Ráno si v klidu zašel do blízké kavárny Tento problém má i Daliborova manželka, která metrem nejela právě od března 2016. Útoky v metru proměnily život i Kateřině, která byla v té době těhotná a zachvátila ji taková panika, že musela začít chodit na terapie, které navštěvuje dodnes. Do metra se odvážila až po čtyřech letech. „Teď už se ale zase budu bát. Vím, že se zase může něco stát,“ říká. Hrozba terorismu, která nad hlavním evropským městem visí, mění i chování a zvyky jeho obyvatel. „Od roku 2016 jezdíme mnohem méně do centra, méně na kulturní akce a teď zvažuji, že nepojedeme na olympiádu do Paříže, kam mám koupeny pro sebe a dceru lístky,“ přiznává Vojta. Foto: Johanna Geron, Reuters Vyšetřovatelé na místě střelby v Bruselu „Bojím se, že nás čeká mnohem více útoků. Lidé tady mají už i tak narušenou psychiku, bojí se jezdit metrem a bojí se chodit na akce. Teď to bude pokračovat. Stačí tyto malé útoky. Včera jsem vůbec nemohla usnout. Podvědomí pracuje,“ přiznala Vero. „Opravdu se bojím, že se Evropa bude radikalizovat oběma směry, ale klid tu určitě nebude. Je to teď ale už začarovaný kruh. Každé řešení je asi špatné,“ dodala. Útočníkem, který v neděli zastřelil dva švédské fotbalové fanoušky, je Abdesalem Lassoued, Tunisan, který žádal o azyl v Belgii v roce 2019. Ten ale nedostal. Naopak, byl v hledáčku tajných služeb pro podezření z radikalizace a příklonu k džihádu. V roce 2020 se měl hlásit na úřady, což nikdy neudělal, ale nikdo po něm nepátral. V Bruselu žil s manželkou a dcerou. Do Evropy se podle italských médií dostal přes moře - přes ostrov Lampedusa, odkud pokračoval do Janova a Bruselu. Zastřelen byl v úterý ráno v kavárně ve čtvrti Schaarbeek, která je spolu s Molenbeckem druhou největší čtvrtí známou jako „arabská“. Právě tam žili i pachatelé útoků z roku 2016. Foto: Novinky, Mapy.cz Místo střelby a zneškodnění teroristy v Bruselu KOMENTÁŘ: Vražedný útok islamistických teroristů v Bruselu se dal čekat – Alex Švamberk