Bývalý šéf německé diplomacie se obává třetí světové války. Situaci přirovnal k roku 1914

„Je těžké nevzpomenout si na rok 1914, kdy události nabraly nekontrolovatelnou dynamiku a vyústily do první světové války,“ uvedl Fischer v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera . Podle listu se Fischer během interview netajil pesimismem a obavami o světové uspořádání, které vzniklo po roce 1945. Exministr prý velmi pečlivě zvažoval každé slovo.

Válka, kterou rozpoutal ruský prezident Vladimir Putin proti Ukrajině, byla podle Fischera jen první kostkou domina, které podkopává světové uspořádání vytvořené po roce 1945 a spouští „novou geopolitickou polarizaci, v níž nikdo nezíská výhody“. Pokusy o změny globální rovnováhy a nastolení nového mezinárodního řádu se nikdy neobešly bez násilí, uvedl exministr. „O to agresivnější a znepokojivější je vzájemný tón velmocí,“ varoval.

Fischer připomněl, že zmíněné konflikty se neodehrávají ve vzduchoprázdnu. Současně doutnají potenciální ohniska války na Kavkaze mezi Ázerbájdžánem a Arménií, na Balkáně mezi Srbskem a Kosovem a také v africkém Sahelu, kde série vojenských převratů a strategické stažení Francie uvrhly oblast do totálního chaosu, uvedl.

„Roste také nebezpečí vojenského střetu v Jihočínském moři a Tchajwanském průlivu, do něhož by se přímo zapojily supervelmoci USA a Čína,“ varoval.

V této souvislosti chválil „obezřetné a zkušené vedení“ ze strany amerického prezidenta Joea Bidena, kterému se mnozí vysmívají kvůli jeho věku. Fischer si ale podle Corriere della Sera klade otázku, co by se stalo v jeho nepřítomnosti: „Svět by byl ještě nejistější a nebezpečnější, než je,“ uvedl Fischer.