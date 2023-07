Britské gangy používají české samopaly Škorpion, už s nimi i zabíjejí

Škorpion je produktem České zbrojovky v Uherském Brodě, která jich od 60. let minulého století vyrobila na 210 000 kusů. Jeho varianta se později vyráběla i v bývalé Jugoslávii. S kadencí až 750 ran za minutu a vysokou přesností střelby do 150 metrů je vhodnou zbraní pro boj v uzavřených prostorách. Britské gangy nakupují jejich vyřazené kusy v Evropě a v Británii je podomácku opět uvádějí do provozu.