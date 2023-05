Erdogan si v neděli chce jít pro prodloužení své dvacetileté vlády

Důvodem byl boj o hlasy příznivců krajně pravicového kandidáta Sinana Ogana, který ve volbách skončil třetí. Kiliçdaroglu o ně stál tolik, že zahrál stále více oblíbenou migrantskou kartu a slíbil poslat z Turecka domů všechny migranty, kteří přišli do země ilegálně. Vyšlo to, a i když Ogan slíbil podporu Erdoganovi, dvě nacionalistické strany z jeho koalice se „trhly“ a slíbily podporu Kiliçdarogluovi.

„Pokud je přesvědčí k hlasování, mohl by to být úplně jiný příběh,“ řekl Serhat Güvenç, profesor istanbulské univerzity, podle listu The Mornig Sun.