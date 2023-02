Do nové megavěznice dorazily první dva tisíce trestanců

První dva tisíce trestanců dorazily v pátek do nově postavené věznice v Salvadoru s kapacitou až 40 tisíc vězňů. Pokud by tomu tak skutečně bylo, jednalo by se o věznici se zřejmě největší kapacitou na světě. Stavba obřího „Střediska pro zvládání terorismu“ trvala sedm měsíců a má ulevit přeplněným salvadorským káznicím.

Foto: Profimedia.cz Vězení v Salvadoru se plní trestanci

Článek Převoz prvních vězňů oznámil v pátek na Twitteru salvadorský prezident Nayib Bukele, který si jako jednu z priorit své vlády stanovil boj proti ozbrojeným gangům v této středoamerické zemi. Lidskoprávní organizace ho ale kritizují, že při tom porušuje lidská práva. Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).



Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población.



Seguimos…#GuerraContraPandillas pic.twitter.com/9VvsUBvoHC — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 24, 2023 „Tohle bude jejich nový domov, kde budou žít desetiletí, aniž by mohli dále škodit obyvatelstvu,“ napsal na Twitteru prezident Bukele. Přidal k tomu video, na němž jsou vidět potetovaní mladí muži, kteří jen v trenýrkách a bosi, s rukama za hlavou běží po schodech nové věznice. Přísně střeženo Nová obří věznice byla postavena na okraji městečka Tecoluca, které leží asi 70 kilometrů od salvadorské metropole. Areál věznice je přísně střežen i díky moderním technologiím. Má několik velkých budov, v každé jsou tři desítky cel o rozloze asi 100 metrů čtverečních. Každá cela má podle BBC jen dvě umyvadla a dva záchody. Utéct z vězeňského komplexu je podle architektů takřka nemožné. Trestance bude od svobody dělit sedm bezpečnostních „prstenců“, tedy bariér. Tu první tvoří už samotné cely, které jsou vyztuženy ocelí. Další bariéry tvoří několik obvodových zdí, hlídkových zón, elektrického oplocení a 19 strážních věží. Foto: Profimedia.cz Věznice je zřejmě největší na světě Podle některých zdrojů je tato věznice podle kapacity uváděné salvadorskou vládou největší na světě. Guinnessova kniha rekordů eviduje jako věznici s největší kapacitou zařízení v tureckém Silivri u Istanbulu s asi 22 tisíci vězňů. Bukeleho vláda loni v březnu vyhlásila v zemi výjimečný stav kvůli narůstajícímu počtu vražd, krátce před jeho vyhlášením bylo za jediný den zavražděno 62 lidí. Výjimečný stav, který parlament od té doby několikrát prodloužil, umožnil masové zatýkání. Foto: Profimedia.cz Vězně přivezly autobusy Dosud bylo zatčeno na 64 tisíc podezřelých ze členství v některém z gangů. Lidskoprávní organizace to kritizují, podle nich jsou mezi zatčenými i nevinní, například také kritici režimu. Násilí se nicméně loni v Salvadoru díky tomu snížilo, uvedl argentinský server Infobae. „Buňku po buňce eliminujeme rakovinu společnosti,“ komentoval boj proti gangům salvadorský ministr spravedlnosti Gustavo Villatoro V Salvadoru otevřeli vězení pro 40 tisíc trestancůVideo: Reuters Bukele, který se v roce 2019 stal jako sedmatřicetiletý nejmladším prezidentem Salvadoru, si vysloužil kritiku za autoritářství a proslul i řadou kontroverzních výroků. Například loni v dubnu pohrozil gangům, že nechá jejich uvězněné členy vyhladovět, pokud se jejich „kolegové“ v ulicích budou mstít na nevinných lidech za vyhlášení výjimečného stavu. „Přísahám bohu, že nedostanou ani zrnko rýže, a uvidíme, jak dlouho vydrží,“ vzkázal gangům Bukele.