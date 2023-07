Charkovská oblast opět pod palbou ruských raket

Russians hit Kharkiv, fire reported in city https://t.co/Q4jzJqKRxR

Podle vedoucího ukrajinské prezidentské kanceláře Andrije Jermaka by měly tento týden začít rozhovory mezi Kyjevem a Washingtonem o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, které by země měla získat ještě před svým plánovaným vstupem do Severoatlantické aliance (NATO). Jde o konkrétní a dlouhodobé garance, jež mají Ukrajině dopomoci k vítězství a současně vyloučit další agrese ze strany Ruska.