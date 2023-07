Červené linie Ruska blednou

Tyto střely jsou schopné zasáhnout cíl až do vzdálenosti 250 kilometrů a díky technologii stealth jsou obtížně zachytitelné radarem.

Jednou z takových „červených linií“ bylo podle listu The Washington Post rozhodnutí amerického prezidenta Joea Bidena pomoci Ukrajině získat letouny F-16. Prezident Putin tehdy tvrdil, že to změní válku a přivede Washington a Moskvu do přímého konfliktu. „Jiskřilo se“ také kolem dodávek protiraketového systému Patriot, obzvlášť když Ukrajinci ohlásili, že s ním dokážou sestřelovat ruské hypersonické rakety Kinžal.