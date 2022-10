Čad vyhlásil nouzový stav, záplavy v zemi postihly přes milion lidí

Jihem Čadu protékají dvě hlavní řeky Šari a Logone, které ústí do Čadského jezera na hranicích Nigeru, Nigérie a Kamerunu. Podle čadských meteorologických služeb se jezero letos brzy zaplnilo vodou z jiných přítoků a Šari a Logone se proto rozlily z koryt do okolních měst a vesnic. V čadském hlavní městě se navíc obě řeky setkávají a Logone se vlévá do Šari.