Britové: Za sabotážemi na ruských železnicích je ruská protiválečná skupina

K sabotáži se přihlásila ruská protiválečná skupina Ostanovi vagony (Zastav vlaky). Od června se už podle britské vojenské rozvědky skupina přihlásila k šesti sabotážím na železnici, a to jak na území Ruska, tak Běloruska, jehož území Rusové od začátku invaze na Ukrajinu využívají k útokům na sousední stát.

Aktivity skupiny na sociálních sítích se Rusko už v minulosti snažilo cenzurovat. Podle Britů bude ruský režim do budoucna stále více znepokojovat, že i malá část opozice se uchyluje k sabotážím za pomocí výbušnin.

„Jsem skutečně optimista ohledně toho, že tanky Abrams budou v budoucnu možné, a jsem přesvědčen, že také stíhačky typu F-16, F-15 či gripeny ze Švédska také budou možné,“ řekl Reznikov. „Když slyšíte, že je to nemožné, znamená to, že to bude možné v budoucnu,“ poznamenal.