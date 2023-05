Británie kanibalizuje jednu ze svých letadlových lodí, aby udržela v provozu tu druhou

Letadlová loď Prince of Wales, která vstoupila do služby v prosinci 2019, kotví v suchém doku kvůli poruše hřídele a lodního šroubu od loňského srpna. Plavidlo za tři miliardy liber (zhruba 82 mld. Kč) se tehdy porouchalo pouhý den po vyplutí z přístavu na cestě na čtyřměsíční nasazení ve Spojených státech.

Náklady na opravu lodi Prince of Wales mezitím podle listu The Sunday Times přesáhly 20 milionů liber (přes půl miliardy korun) a spekuluje se, že loď se možná nepodaří zprovoznit ani do podzimu, jak se prvotně plánovalo.