V Hormuzu hořela jihokorejská loď. Byl to Írán, má jasno Trump

Požár, který začal ve strojovně lodi plavící se pod panamskou vlajkou, už byl podle jihokorejského ministerstva zahraniční uhašen a incident se obešel bez obětí, píše agentura Reuters. Loď nyní bude odtažena do nedalekého přístavu, aby mohla podstoupit opravy.
„Přesná příčina incidentu bude zjištěna poté, co bude plavidlo odtaženo a škody vyhodnoceny,“ stojí ve vyjádření ministerstva.
JUST IN🇦🇪🇰🇷🇮🇷🔥 Iranian IRGC has struck a South Korean-linked (HMM Namu) suffered an explosion and fire near the Strait of Hormuz in UAE waters. pic.twitter.com/eKyl7uxitK— RKM (@rkmtimes) May 4, 2026
Jihokorejské ministerstvo oceánů a rybolovu jihokorejské lodě po požáru vyzvalo, aby se přesunuly do bezpečnějších oblastí.
V Hormuzském průlivu se v současnosti nachází celkem 26 plavidel, jež se plaví pod jihokorejskou vlajkou, přičemž není v tuto chvíli jasné, kolik dalších vlastní jihokorejské společnosti.
Ačkoliv britská skupina Vanguard, jež analyzuje rizika v námořní dopravě, uvádí, že úřady musí teprve zjistit, zda poškození nákladní lodi mohl způsobit útok, námořní mina nebo jiný externí objekt, americký prezident Donald Trump už ukázal prstem na Teherán. Íránské síly podle něj nestřílely jen na HMM Namu, ale i několik dalších cílů. Mělo se podle Trumpa jednat o odpověď na současnou americkou operaci, jež má ukončit íránskou blokádu průlivu.
Posléze americký prezident naznačil, že by se k jeho iniciativě provádění nákladních lodí průlivem mohla přidat i Jižní Korea. Jihokorejské úřady se k jeho výzvě dosud nevyjádřily. V minulosti uvedly, že jeho výzvy k vytvoření námořní koalice, jež by v Hormuzském průlivu zajistila bezpečný provoz, pečlivě zváží, ale zároveň poukázaly, že by takový krok vyžadoval legislativní souhlas.