Turecko testuje svou balistickou raketu

„Úspěšně jsme provedli nový test rakety Tayfun,“ oznámil šéf asociace obranného průmyslu Ismail Demir. Střela byla odpálena v 6:44 z místa u letiště Rize-Artvin kvůli svému doletu. Pokud by byla vypálena ze střelnice v Sinopu, mohla by proniknout do vzdušného prostoru Ukrajiny nebo Ruska.