Turecko hodlá vtrhnout do Sýrie a Iráku, oznámil Erdogan

„Není pochyb, že tato operace nebude omezena jen na leteckou,“ uvedl Erdogan během letu z Kataru do Turecka. „Kolik vojáků pozemních sil by mělo být nasazeno, se rozhodne společně s relevantními jednotkami, naším ministerstvem obrany a generálním štábem. Podnikneme konzultace a pak provedeme společně kroky,“ dodal.

Letecká část operace Claw-Sword byla zahájena v neděli. Vyslány do ní byly stíhačky F-16 a drony. Za cíl měly úkryty a bunkry nebo skladiště milicí PKK a YPG, které Turecko považuje za propojené, a dalších skupin včetně Islámského státu, považovaných v Turecku za teroristické. Turecký ministr obrany Hulusi Akar oznámil, že bylo zničeno 89 cílů. Podle kurdských zdrojů mířil útok na okolí Irbílu a v Koji byla zasažena i nemocnice. Erdogan dodal, že v Kobani bylo zasaženo 12 cílů patřících YPG. Podle syrské exilové organizace SOHR jen v Sýrii při útocích na provincie Hasaká, Aleppo a Rakka zahynulo 31 osob.

„Tato operace v severním Iráku a severní Sýrii není výsledkem nějaké náhodné myšlenky, co by se mohlo udělat,“ řekl turecký prezident. Dodal, že pokud někdo představuje „hrozbu vůči Turecku, Ankara ho přiměje, aby za to zaplatil“.