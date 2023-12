Trumpova dcera s manželem zorganizovali schůzku katarského premiéra a židovských podnikatelů, píše list

Americký podnikatel, politik a zeť exprezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner a Ivanka Trumpová zorganizovali minulý týden v New Yorku setkání katarského premiéra Mohammeda bin Abdulrahmana Al-Tháního s významnými americkými židovskými podnikateli, uvádí list The Times of Israel s odvoláním na zpravodajský web Axios.

Foto: Profimedia.cz Humanitární pomoc Kataru směřující do Pásma Gazy