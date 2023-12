Tříbodový plán na příměří: Vůdci Hamásu by mohli skončit v exilu

Televize Kan citovala několik nejmenovaných izraelských zdrojů, podle nichž by Sinvár a Díf mohli být deportováni do Kataru či jiné země. O této možnosti už prý jednalo izraelské vojenské i politické vedení, byť zatím neexistuje žádný konkrétní návrh.

Jeden ze zdrojů televizi řekl, že by takový plán nesměl mít negativní dopad na hlavní izraelský cíl, kterým je zničení vojenských kapacit Hamásu. Další dodal, že „deportace vedení Hamásu do zahraničí není v rozporu s válečnými cíli“.

Izraelský válečný kabinet by v pondělí měl podle serveru listu The Jerusalem Post posoudit nový egyptský návrh na ukončení bojů. Ten počítá se třemi vlnami propouštění rukojmích na základě utlumování bojů.

V první fázi by se měly přerušit boje na dva týdny s možností prodloužení klidu zbraní o další dva týdny. Propuštěno by mělo být dalších 40 rukojmích, především ženy, nezletilí a staří a nemocní lidé. Oplátkou by Izrael musel propustit 120 palestinských vězňů, také žen, nezletilých a starých a nemocných. Do Pásma Gazy by měla proudit humanitární pomoc a měly by se z něj stáhnout tanky.