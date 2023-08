Svědci popisují masakrování migrantů na saúdské hranici. Pohraničníci na ně pálí granáty

Nadia Hardmanová, která stála v čele týmu HRW, označila zjištění za nechutná. „Věnuji se násilí na hranicích, ale nikdy jsem se nesetkala s něčím takovým, s použitím výbušné munice proti ženám a dětem,“ popsala podle listu The Guardian .

K nejděsivějším zjištěním patří případ, kdy saúdské síly ostřelovaly skupinu lidí, kteří už byli zadržení a vyhoštění, ve chvíli, kdy se pokoušeli přejít hranici zpět do Jemenu.

Dvacetiletá Munira, která byla střepinami zraněna v obličeji, popsala, co se stalo, když byla skupina posazena do mikrobusu mířícího zpět na hranice: „Když nás propustili, vyvolali chaos, křičeli na nás, ať vypadneme z vozidla pryč. Když jsme byli asi o kilometr dál, mohli nás vidět pohraničníci. Odpočívali jsme po dlouhém běhu a oni na naši skupinu pálili minometné granáty. Přímo na nás. Ve skupině nás bylo dvacet a jen deset přežilo. Některé granáty zasáhly skály a jejich úlomky zasáhly nás.“

V jiných případech byly zadržení střílení zblízka a přeživší vypověděli, že jim pohraničníci dali na výběr, do které končetiny je mají střelit. Zřejmě jim šlo o to, aby jim zranění neumožnilo pokusit se znovu přejít přes hranici.

„Saúdští pohraničníci používají výbušné zbraně a střílejí lidi včetně žen a dětí zblízka. Je to široce rozšířené a systematické,“ uvedla HRW s tím, že pokud byl součástí saúdské politiky bylo zabíjení migrantů, pak by to byl zločin proti lidskosti. Zmiňuje, že počty zadržených a zasažených rostou.