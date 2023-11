Bizoní muž by se rád vrátil do Kapitolu. Po dobrém, jako poslanec

Chansley, též známý jako Jake Angeli, patřil mezi první výtržníky, kteří v lednu 2021 pronikli do budovy Kapitolu v době, kdy tam poslanci potvrzovali vítězství Joea Bidena nad Donaldem Trumpem v prezidentských volbách v listopadu 2020.

Chansley, aktivista a propagátor konspiračních teorií, který se účastnil protrumpovských shromáždění, vtrhl do budovy Kapitolu ozbrojen kopím s připevněnou americkou vlajkou a na obličeji měl namalovaný design z americké vlajky v bílé, červené a modré barvě.

Chansley, ne příliš úspěšný herec, u soudu vypověděl, že on a příznivci bývalého republikánského prezidenta USA Donalda Trumpa vtrhli do sálu, zaujali místo tehdejšího viceprezidenta USA Mikea Pence a zanechali mu na stole vzkaz: „Je to jen otázka času. Spravedlnost přichází“.