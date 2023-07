Veřejnost má právo to vědět. Američtí senátoři chtějí přinutit vládu ke zveřejnění záznamů o UFO

Po několika desetiletích mlčení a mlžení by mohla americká vláda zveřejnit informace a záznamy týkající se pozorování neidentifikovaných vzdušných jevů (dříve UFO, nyní preferované UAP). V příštích dnech by o opatření, které by k tomu vládu donutilo, měl jednat americký senát, informuje agentura Reuters.

Ilustrační foto