V USA předložili zákon o anexi Grónska

Článek
„Grónsko není vzdálená základna, kterou si můžeme dovolit ignorovat – je to životně důležitý prvek národní bezpečnosti,“ uvedl kongresman Fine podle tiskové zprávy. „Kdokoli ovládá Grónsko, ovládá klíčové arktické námořní trasy a bezpečnostní architekturu chránící Spojené státy. Amerika nemůže nechat tuto budoucnost v rukou režimů, které pohrdají našimi hodnotami a snaží se podkopat naši bezpečnost,“ doplnil Fine.
V tiskové zprávě se dále píše, že tento zákon opravňuje Trumpa, aby přijal veškerá nezbytná opatření k „anexi nebo získání Grónska jako území Spojených států“. „Zákon také vyžaduje předložení kompletní dokument Kongresu, v němž budou uvedeny změny federálního zákona nezbytné k tomu, aby bylo Grónsko nakonec přijato jako oficiální stát USA.“
„Můj návrh zákona ochrání naši vlast, zajistí naši ekonomickou budoucnost a zajistí, že pravidla v Arktidě bude určovat Amerika, nikoli Čína nebo Rusko. Takto vypadá americké vedení a síla,“ uzavřel Fine.
Proti Fineovi se postavil jiný republikán Aaron Baker, který uvedl, že možnou anexi Grónska na základě tohoto zákona projednával s ústavním právníkem. Ten se podle něho domnívá, že neexistuje „žádné ustanovení“, které by Kongresu umožňovalo anektovat suverénní stát.
Grónsko je autonomním územím patřící Dánsku, členovi NATO. Prezident Trump tvrdí, že se vody kolem Grónska hemží ruskými a čínskými loděmi a argumentuje tím, že si USA nemohou dovolit, aby jiná velmoc ostrov ovládla. Pokud by ale na Grónsko někdo zaútočil, platil by článek 5 Severoatlantické úmluvy o kolektivní obraně.
Dánsko i Grónsko odmítají, aby se ostrova zmocnily USA. Dánská premiérka Mette Frederiksenová uvedla, že pokud by Trump něco zkusil, zničilo by to Severoatlantickou alianci.
Vyslovují se proti tomu i samotní Gróňané. Loni v lednu nezávislá výzkumná agentura Varian Group provedla průzkum, podle něhož 85 procent z nich chce být i nadále součástí Dánska a zároveň odmítá být součástí USA. Pro tento návrh je pak pouze šest procent obyvatel.