Stíhačky F-16 na Ukrajinu? Lockheed je připraven zvýšit výrobu

Frank St. John z firmy Lockheed Martin listu potvrdil, že se „hodně mluvilo o předání F-16 třetí straně“, tedy na Ukrajinu. Sama firma do nich zapojena není, protože o nich nemůže rozhodovat. Je to podobné jako u tanků Leopard. Uživatel ze zahraničí, který by je chtěl předat Ukrajině, musí mít souhlas americké administrativy, protože jde o americkou zbraň.

Ukrajinci o F-16 žádají od loňského jara. „Budeme dělat všechno možné, abychom zajistili, že Ukrajina dostane (západní) stíhačky tak brzo, jak to bude jen možné,“ řekl ve středu poradce ukrajinského ministra obrany Jurij Sak podle amerického serveru The Hill.

„Nemůžeme vinit Ukrajince, že chtějí stále více (zbraňových) systémů,“ komentoval to koordinátor pro strategickou komunikace Národní bezpečnostní rady John Kirby. „Není to poprvé, co (Ukrajinci) mluví o stíhačkách, ale na této frontě nemám nic, co bych mohl oznámit,“ dodal. Současně však uvedl, že se americký přístup vyvíjí s tím, jak se mění situace.