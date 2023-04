Policisté zazvonili v USA na špatné adrese, majitele domu ve dveřích zastřelili

Mužovu ženu, která střílela směrem na policisty, a neustále opakovala, že jí někdo zabil manžela a že v domě jsou její děti, chvíli poté odvedli v poutech. Podle probíhajícího vyšetřování by ale neměla být z ničeho obviněna.

„My všichni z našeho oddělení uznáváme závažnost celého incidentu. Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom lépe porozuměli tomu, co a proč se zde stalo,“ dodal Hebbe. Všichni tři policisté účastnící se incidentu jsou až do konce vyšetřováni postaveni mimo službu.