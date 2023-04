Policie zveřejnila záběry ze zásahu proti střelci v Louisville

Několikaminutové sestříhané video ukazuje příjezd dvojice policistů, z nichž jeden je úplný nováček, k budově banky, to, jak se k ní blíží po schodech, i okamžik, kdy na ně 25letý pachatel začne střílet. Policistu Nickolase Wilta, který složil policejní přísahu jen deset dní před zásahem, kulka trefila do hlavy, jeho kolegu Coryho Gallowaye zranila na rameni.

Galloway se ihned stáhne a zpoza zdi pod schody se mu po chvíli podaří střelce trefit. „Myslím, že jsem ho dostal. Myslím, že šel k zemi,“ hlásí pak kolegům do vysílačky. „Podezřelý šel k zemi. Dostaňte (odtamtud) policistu.“

Galloway při zásahu utrpěl lehké zranění, Wilt je v nemocnici v kritickém, ale stabilizovaném stavu. Zástupce šéfa policie v Louisville Paul Humphrey ocenil zákrok dvojice jako hrdinský. „Udělali přesně to, co udělat museli, aby zachránili životy,“ poznamenal s tím, že od chvíle, kdy policisté dorazili na místo, už pachatel nikoho nezastřelil.

Střelec podle policie útočil legálně koupenou poloautomatickou puškou AR-15. Jak poznamenává server BBC News, zbraň teď podle zákonů platných ve státě Kentucky půjde do veřejné dražby. Vadí to mimo jiné starostovi Louisville Craigu Greenbergovi. „Podle současných zákonů Kentucky bude útočná puška, která byla použita k vraždě pěti našich sousedů a střelbě na zachraňující policisty, jednoho dne vydražena,“ řekl. „Přemýšlejte o tom. Ta vražedná zbraň se vrátí do ulic.“