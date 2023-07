Otočka USA. Biden kvůli Rusku nařídil spolupráci se soudem v Haagu

O Bidenově rozhodnutí o sdílení důkazů s ICC jako první informoval list The New York Times, který zároveň podotkl, že představitelé amerického ministerstva obrany se tomuto kroku dlouhé měsíce snažili zabránit. Pentagon se totiž obával, že i omezená spolupráce by mohla implikovat americké uznání autority soudu v Haagu, což by vystavilo nebezpečí stíhání jeho vojáky.